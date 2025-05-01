Herazi: İran ile Körfez ülkeleri arasında ciddi diyalog şekillenmeli

Herazi'nin açıklamalarından önemli başlıklar:

İran-Irak savaşında, ülkenin askerlerinin cesareti, yöneticilerin liderliği ve halkın gayreti sayesinde, İran İslam Cumhuriyeti zafere ulaştı ve düşmanlar İran topraklarından çıkarıldı. Merhum Haşimi Rafsancani döneminin sonlarında, İran ile Körfez ülkeleri arasındaki gergin ilişkilerin telafisi için önemli adımlar atıldı. Bu çabaların başlangıç noktası, Ayetullah Haşimi ile Kral Abdullah’ın İslamabad’daki görüşmesiydi. Bu görüşmede, İslam ülkeleri zirvesinin düzenlenmesi fikri ortaya atıldı ve daha sonra bu zirve Hatemi döneminde gerçekleşti.

Eğer İran yabancılara bağımlı olsaydı, elbette bu şekilde bağımsız hareket edemezdi. Elde edilen güç sayesinde –ki bu diğer ülkeler tarafından da kabul edilmiştir– İran İslam Cumhuriyeti güçlü bir ülke haline gelmiştir; askeri açıdan kendini savunabilmiş ve yabancılara karşı durabilmiştir.

Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı, İsrail’in Basra Körfezi bölgesine nüfuz etme çabalarından duyduğu endişeyi dile getirerek, İran ile Arap ülkeleri arasında ciddi diyalogların kurulması gerektiğini yineledi. “Bölge ülkelerinin kazandığı akılcılık ve olgunluk sayesinde, İran ile Arap ülkeleri arasında bölgesel diyaloglar gerçekleşmelidir” dedi.