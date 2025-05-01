İspanya, Belçika ve İrlanda, Gazze'de insani yardımların silah olarak kullanılmasını kınadı

İspanya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Çarşamba günü Güvenlik Konseyi’nde Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu’daki duruma ilişkin yapılan açık oturumda, Gazze'deki saldırıların yeniden başlamasının ve Batı Şeria’daki askeri operasyonların artmasının, insani yardım çalışanları ve tesislerinin askeri hedef haline geldiği istikrarsız bir insani durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Héctor Gómez Hernández, bu saldırıları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ihlalini kınadı.

Belçika’nın BM Daimi Temsilcisi Sophie De Smet de yaptığı açıklamada “Uluslararası hukukun ihlallerine son verilmesini istiyoruz. Yardımlar bu çatışmada silaha dönüştürülmemeli.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İrlanda’nın BM Daimi Temsilcisi Fergal Mythen de Gazze'de uluslararası hukuka tamamen kayıtsız kalındığını vurguladı.

Mythen, “Gazze ve Batı Şeria’da tanık olduğumuz şey, uluslararası hukuka, BM Güvenlik Konseyi’ne ve Birleşmiş Milletler’in bütünlüğüne tamamen saygısızlıktır" dedi.

Ayrıca, İsrail rejiminin insani yardımların ve ticari malların Gazze’ye gönderilmesine sürekli karşı çıkmasının, bölgedeki açlık krizini hızla derinleştirdiğini vurguladı.