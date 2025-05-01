Kudüs çevresindeki geniş çaplı yangınlar devam ediyor

Filistin Enformasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Siyonist rejimin "Srogim" haber sitesi, yangının en önemli yeni merkezinin, El-Hamra yerleşim birimi yakınlarında, kuzey El-Gur bölgesinde çıkan geniş çaplı yangın olduğunu bildirdi.

Haberde, yangının doğası ve rüzgârın yönü göz önüne alındığında, yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğine dair şüphelerin oluştuğu belirtildi.

İsrail rejimine ait medya organlarına göre, bölgedeki 5 Siyonist yerleşim birimi tahliye edildi, işgal altındaki Kudüs’e giden yollar araç yoğunluğu nedeniyle kapatıldı ve yangını kontrol altına almak için onlarca itfaiye ekibi ile su taşıyan uçaklar çalışmaya devam ediyor.