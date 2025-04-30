30 Nis 2025 18:56
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Bekaî: Ulusal Hürmüz Körfezi Günü, tarihsel süreçte birlikte yaşamanın ve medeniyet inşasının bir sembolüdür

30 Nis 2025 18:56
News ID: 85819337
Bekaî: Ulusal Hürmüz Körfezi Günü, tarihsel süreçte birlikte yaşamanın ve medeniyet inşasının bir sembolüdür

Tahran, İRNA – Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, Ulusal Hürmüz Körfezi Günü’nün, tarih boyunca birlikte yaşama, etkileşim ve medeniyet inşasının bir sembolü olduğunu yazdı.

Bekaî, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “Ulusal Hürmüz Körfezi Günü, İran kimliğinin ve bölgesel hafızanın doruğuna kazınmış tarihi bir anı onurlandırmakla birlikte, tarih boyunca birlikte yaşama, etkileşim ve medeniyet kurmanın sembolüdür.” ifadelerine yer verdi. 

Bekaî paylaşımın devamında “Bu gün, bölge halklarının ortak tarihini yeniden gözden geçirme, bölgesel kimliği oluşturan unsurları düşünme ve Batı Asya’daki tüm ülkeler için içsel güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak adına bölgesel uyumun ve iyi komşuluğun daha da teşvik edilmesi gerekliliğine vurgu yapma fırsatıdır.” ifadelerini kullandı. 

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