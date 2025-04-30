İran Uzay Ajansı Başkanı: 20 İran uydusu yapım aşamasında

Hasan Salariye, İran Uluslararası İnovasyon Bölgesi’nde düzenlenen INOTEX 2025 Fuarı’nın ziyaretinde yaptığı açıklamada, 2021 yılından itibaren büyük uzay projelerinin özel sektöre devredilmeye başlandığını söyledi.

Devlet ile özel sektör arasındaki işbirliğinin uzay alanında geliştirildiğini belirten Salariye "Bugüne kadar uzay sanayisinin çeşitli alanlarında özel sektör şirketleriyle yaklaşık 1 trilyon tümenlik sözleşme imzalandı” dedi.

Ajans Başkanı, bu sözleşmelerin uyduların inşası ve Şehid Süleymani Takımyıldızı gibi uydu takımyıldızlarının tasarımını kapsadığını ifade ederek, şu anda yaklaşık 20 uydunun devlet ve özel sektör şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yapım aşamasında olduğunu açıkladı.