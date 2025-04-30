30 Nis 2025 17:34
Journalist ID: 5446
News ID: 85819269
T T
0 Persons

Ekler

İran Uzay Ajansı Başkanı: 20 İran uydusu yapım aşamasında

30 Nis 2025 17:34
News ID: 85819269
İran Uzay Ajansı Başkanı: 20 İran uydusu yapım aşamasında

Tahran, İRNA – İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, ülkenin büyük uzay hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bilgi tabanlı şirketlerin kritik rolüne vurgu yaparak, “İslam Cumhuriyeti’nin 10 yıllık uzay programı, görevlerin kapsamı ve teknik-yürütme boyutları nedeniyle özel sektörün katılımı olmadan uygulanamaz” dedi.

Hasan Salariye, İran Uluslararası İnovasyon Bölgesi’nde düzenlenen INOTEX 2025 Fuarı’nın ziyaretinde yaptığı açıklamada, 2021 yılından itibaren büyük uzay projelerinin özel sektöre devredilmeye başlandığını söyledi.

Devlet ile özel sektör arasındaki işbirliğinin uzay alanında geliştirildiğini belirten Salariye "Bugüne kadar uzay sanayisinin çeşitli alanlarında özel sektör şirketleriyle yaklaşık 1 trilyon tümenlik sözleşme imzalandı” dedi.

Ajans Başkanı, bu sözleşmelerin uyduların inşası ve Şehid Süleymani Takımyıldızı gibi uydu takımyıldızlarının tasarımını kapsadığını ifade ederek, şu anda yaklaşık 20 uydunun devlet ve özel sektör şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yapım aşamasında olduğunu açıkladı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .