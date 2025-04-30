30 Nis 2025 16:37
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News ID: 85819215
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Şehid Recai Limanı'ndaki sabotaj ihtimali şimdilik reddedildi – İnsan hatası muhtemel

30 Nis 2025 16:37
News ID: 85819215
Şehid Recai Limanı'ndaki sabotaj ihtimali şimdilik reddedildi – İnsan hatası muhtemel

Tahran, İRNA- Hükümet Sözcüsü Fatime Muhacerani, Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen patlama ve yangınla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Yapılan incelemelere göre şu ana kadar sabotaj ihtimali reddedildi, olayın insan hatasından kaynaklanmış olması muhtemel” dedi.

Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muhacerani, olayla ilgili haberlerin sansürlendiği yönündeki iddialara karşılık, “Halktan daha mahrem kimse yoktur. Bu konuda hiçbir sansür uygulanmamıştır. Bilgilendirme hem İçişleri Bakanı hem de Kriz Merkezi Başkanı tarafından sahada yapılmıştır ve süreç şeffaf şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Muhacerani, olayın detaylı teknik incelemelerle aydınlatılması gerektiğini vurgularken, “Olayda ihmali olan herkesle gerekli şekilde hesaplaşacağız. Ancak önce uzman raporlarının tamamlanması gerekiyor. Gerçeği halktan gizlemek için hiçbir gerekçemiz yok” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Muhacerani, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas’taki liman kazasında hayatını kaybeden ve kaybolanların sayısının şu ana kadar 70 olduğunu belirtti.

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