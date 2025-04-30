30 Nis 2025 14:50
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News ID: 85819093
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Yemen: İngiltere saldırılarının sonuçlarına hazır olmalı

30 Nis 2025 14:50
News ID: 85819093
Yemen: İngiltere saldırılarının sonuçlarına hazır olmalı

Tahran, İRNA- Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarının ardından İngiltere hükümetine sert bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “İngiliz düşmanı girdiği tehlikeyi göz önünde bulundurmalı ve saldırılarının sonuçlarına hazırlıklı olmalıdır” denildi.

San'a hükümeti, ülkeye yönelik bu saldırıların, İsrail’i desteklemek amacıyla iki düşman (ABD ve İngiltere) tarafından yürütülen sistematik girişimlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, saldırıların Filistin halkına karşı sürdürülen soykırım politikalarının devamı olduğu belirtildi.

Ulusal Kurtuluş Hükümeti, “Karşımızdaki zorluklar ne olursa olsun, Yemen; ABD, İngiltere, İsrail ve onların iş birlikçileri olan kötülük üçgeniyle mücadele edecektir”  açıklamasında bulundu. 

Bilindiği üzere, ABD ve İngiltere 15 Mart 2025’ten itibaren Yemen’e yönelik hava saldırılarına başlamış ve sivil yerleşim alanlarını, sivil merkezleri hedef almışlardı. Bu saldırılara rağmen Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze’deki direnişi desteklemek amacıyla operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Yemen güçleri, işgal altındaki topraklara, İsrail bağlantılı gemilere ve hatta Kızıldeniz ile Hint Okyanusu’ndaki Amerikan savaş gemilerine benzersiz operasyonlar düzenleyerek birkaç gelişmiş Amerikan insansız hava aracını da düşürdü.

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