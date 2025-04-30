Yemen: İngiltere saldırılarının sonuçlarına hazır olmalı

San'a hükümeti, ülkeye yönelik bu saldırıların, İsrail’i desteklemek amacıyla iki düşman (ABD ve İngiltere) tarafından yürütülen sistematik girişimlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, saldırıların Filistin halkına karşı sürdürülen soykırım politikalarının devamı olduğu belirtildi.

Ulusal Kurtuluş Hükümeti, “Karşımızdaki zorluklar ne olursa olsun, Yemen; ABD, İngiltere, İsrail ve onların iş birlikçileri olan kötülük üçgeniyle mücadele edecektir” açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere, ABD ve İngiltere 15 Mart 2025’ten itibaren Yemen’e yönelik hava saldırılarına başlamış ve sivil yerleşim alanlarını, sivil merkezleri hedef almışlardı. Bu saldırılara rağmen Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze’deki direnişi desteklemek amacıyla operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Yemen güçleri, işgal altındaki topraklara, İsrail bağlantılı gemilere ve hatta Kızıldeniz ile Hint Okyanusu’ndaki Amerikan savaş gemilerine benzersiz operasyonlar düzenleyerek birkaç gelişmiş Amerikan insansız hava aracını da düşürdü.