Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı’na ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektupta “Eğer Fransa ve ortakları gerçekten diplomatik bir çözüm arıyorsa, tehditten vazgeçmeli ve uluslararası hukuk çerçevesinde ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermelidir.” ifadelerini kullandı.
İran, Fransa'nın nükleer programına yönelik iddialarını asılsız ve sorumluluk dışı olarak niteledi
New York, İRNA: İran'ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi ve Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği bir mektupta, Fransa Dışişleri Bakanı’nın “İran’ın nükleer silah geliştirme eşiğinde olduğu” yönündeki iddialarının tamamen asılsız ve siyasi açıdan sorumsuzca olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti’nin hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını ve savunma doktrininde bir değişiklik yapmadığını vurguladı.
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