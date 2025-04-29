Irak Başbakanı’ndan Şehid Recai Limanı’ndaki patlama nedeniyle İran hükümeti ve halkına taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinin salı günü yayımladığı habere göre, İran’ın güneyindeki Bender Abbas’taki Şehid Recai Limanı’nda yaşanan acı verici patlama sonrası Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonla görüştü.

Sudani görüşmede “Bu acı verici olaydan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Bu görüşmenin daha sevinçli bir vesileyle gerçekleşmesini dilerdik. Hayatını kaybedenler için zat-ı âlinize, İran’ın yüce liderine ve aziz halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı ayrıca, ülkesinin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti ve Irak İçişleri Bakanı’nın İranlı mevkidaşıyla koordinasyon sağlamakla görevlendirildiğini aktardı.

Kur’an-ı Kerim’in Müslümanların birlik içinde olması yönündeki öğretilerine atıfta bulunan Sudani, “Müminler bir bedenin uzuvları gibidir; birinin acısı, diğerini de etkiler” dedi ve İran’ın her türlü kötülükten korunması için dua etti.

Sudani ayrıca İran’ın dini liderine selamlarını gönderdi ve İran halkına sabır ve sağlık temennisinde bulundu.

Pezeşkiyan ise bu telefon görüşmesinde Irak Başbakanının taziyesinden dolayı teşekkür ederek, “Olayın nedenlerini detaylı şekilde araştırıyoruz. Önceliğimiz yangının tamamen kontrol altına alınması ve durumun istikrara kavuşturulmasıydı. Şu anda olay yeri temizlenmekte ve benzer kazaların tekrarını önlemek için gerekli tedbirler alınmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasının sonunda, Irak Başbakanı’nın desteği ve Irak halkının dayanışması için tekrar teşekkür ederek, “Irak’ı kardeş, dost ve samimi bir ülke olarak görüyoruz ve her zaman birbirimizin yanında olmayı temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.