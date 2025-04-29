Fars Eyaleti Abade’de 1500 yıllık antik kitabe keşfedildi

Müze müdürü Mücteba Derudi salı günü İRNA’ya verdiği demeçte, “Bu yılın Nisan aylarında Abade halkından bir vatandaşın ihbarı üzerine bu kitabenin varlığından haberdar olduk. Benim uzmanlık alanım eski İran dilleri olduğu için konu bana yönlendirildi” dedi.

Derudi, kitabenin Abade ilçesindeki Hâce Akkaşe Dağı eteklerinde bulunduğunu ve çözümlenmesinin yaklaşık bir ay sürdüğünü belirterek, “Metinde kesin bir tarih yer almasa da, dil yapısı ve içeriği bu eserin Sasani döneminin sonlarına ait olduğunu göstermektedir” dedi.

Taht-ı Cemşid Müzesi Müdürü, kitabenin içeriği hakkında “Bu antik eserde şöyle yazmaktadır: ‘Bu konumda gizlenmiş Ebr Hukaşe (mağaranın girişi), Mehrdad tarafından bir mezar odası olarak yapılmıştır.’ Bu ifade, bu mezar yapısının ya da mezar odasının inşasının Mehrdad adında bir kişiye ait olduğunu göstermektedir.” yazıldığını belirtti.

Derudi ayrıca, Hâce Akkaşe Dağı eteklerinde İslam dönemine ait bir mezarlığın varlığının, bu bölgedeki tarihsel sürekliliği ve bu alanın antik dönemden İslam sonrası dönemlere kadar kullanımının devam ettiğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.