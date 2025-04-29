29 Nis 2025 17:30
Journalist ID: 5446
News ID: 85818107
T T
0 Persons

Ekler

Fars Eyaleti Abade’de 1500 yıllık antik kitabe keşfedildi

29 Nis 2025 17:30
News ID: 85818107
Fars Eyaleti Abade’de 1500 yıllık antik kitabe keşfedildi

Şiraz, İRNA – Taht-ı Cemşid Müzesi Müdürü, Fars eyaletinin Abade kentinde muhtemelen Sasani dönemine ait, yaklaşık 1500 yıllık antik bir kitabenin keşfedildiğini ve çözümlendiğini duyurdu.

Müze müdürü Mücteba Derudi salı günü İRNA’ya verdiği demeçte, “Bu yılın  Nisan aylarında  Abade halkından bir vatandaşın ihbarı üzerine bu kitabenin varlığından haberdar olduk. Benim uzmanlık alanım eski İran dilleri olduğu için konu bana yönlendirildi” dedi.

Derudi, kitabenin Abade ilçesindeki Hâce Akkaşe Dağı eteklerinde bulunduğunu ve çözümlenmesinin yaklaşık bir ay sürdüğünü belirterek, “Metinde kesin bir tarih yer almasa da, dil yapısı ve içeriği bu eserin Sasani döneminin sonlarına ait olduğunu göstermektedir” dedi.

Taht-ı Cemşid Müzesi Müdürü, kitabenin içeriği hakkında “Bu antik eserde şöyle yazmaktadır: ‘Bu konumda gizlenmiş Ebr Hukaşe (mağaranın girişi), Mehrdad tarafından bir mezar odası olarak yapılmıştır.’ Bu ifade, bu mezar yapısının ya da mezar odasının inşasının Mehrdad adında bir kişiye ait olduğunu göstermektedir.” yazıldığını belirtti.

Derudi ayrıca, Hâce Akkaşe Dağı eteklerinde İslam dönemine ait bir mezarlığın varlığının, bu bölgedeki tarihsel sürekliliği ve bu alanın antik dönemden İslam sonrası dönemlere kadar kullanımının devam ettiğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .