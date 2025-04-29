29 Nis 2025 15:41
Journalist ID: 5446
News ID: 85817993
T T
0 Persons

Ekler

İsrail cezalandırılmalı / Gazze, Batı Şeria ve Kudüs hâlâ işgal altında

29 Nis 2025 15:41
News ID: 85817993
İsrail cezalandırılmalı / Gazze, Batı Şeria ve Kudüs hâlâ işgal altında

Tahran, İRNA – Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı (UAD) temsilcisi, siyonist rejimin uluslararası hukuk ve anlaşmalara uymadığını belirterek, bu rejimin Gazze ve Batı Şeria’daki suçlarından dolayı cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Güney Afrika temsilcisi, Gazze Şeridi’nin bir arada kalmışlık hâline dönüştüğünü ve cehennemin kapılarının yeniden açıldığını belirterek, İsrail’in bu bölgedeki suçları nedeniyle cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Temsilci, İsrail’in kasten Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini engellediğini, böylece Filistinlilere baskı uygulayıp Gazze’ye herhangi bir insani yardımın ulaşmasını engellediğini söyledi.

Güney Afrika temsilcisine göre, İsrail rejimi soykırımı önleme anlaşmasını ihlal ediyor ve mahkeme kararları sadece danışma niteliğinde değil, bağlayıcı olmalıdır. Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs hâlâ bu rejimin askeri işgali altındadır. İsrail, bir işgalci olarak tüm uluslararası anlaşmaları ve yasaları ihlal etmektedir.

Ayrıca, İsrail’in özellikle UNRWA olmak üzere insani yardım kuruluşlarını Gazze ve Batı Şeria’da işlevsiz kılmaya çalıştığını ifade eden temsilci, bu durumun işgal altındaki bölgelerde yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtti. İsrail’in Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde yardım girişlerini kolaylaştırması gerektiğini, ancak rejimin bu talepleri görmezden geldiğini ve 2 milyon insanı aç bırakarak Gazze ablukasını sürdürdüğünü dile getirdi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .