İsrail cezalandırılmalı / Gazze, Batı Şeria ve Kudüs hâlâ işgal altında

Güney Afrika temsilcisi, Gazze Şeridi’nin bir arada kalmışlık hâline dönüştüğünü ve cehennemin kapılarının yeniden açıldığını belirterek, İsrail’in bu bölgedeki suçları nedeniyle cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Temsilci, İsrail’in kasten Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini engellediğini, böylece Filistinlilere baskı uygulayıp Gazze’ye herhangi bir insani yardımın ulaşmasını engellediğini söyledi.

Güney Afrika temsilcisine göre, İsrail rejimi soykırımı önleme anlaşmasını ihlal ediyor ve mahkeme kararları sadece danışma niteliğinde değil, bağlayıcı olmalıdır. Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs hâlâ bu rejimin askeri işgali altındadır. İsrail, bir işgalci olarak tüm uluslararası anlaşmaları ve yasaları ihlal etmektedir.

Ayrıca, İsrail’in özellikle UNRWA olmak üzere insani yardım kuruluşlarını Gazze ve Batı Şeria’da işlevsiz kılmaya çalıştığını ifade eden temsilci, bu durumun işgal altındaki bölgelerde yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtti. İsrail’in Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde yardım girişlerini kolaylaştırması gerektiğini, ancak rejimin bu talepleri görmezden geldiğini ve 2 milyon insanı aç bırakarak Gazze ablukasını sürdürdüğünü dile getirdi.