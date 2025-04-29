Ensarullah: ABD'nin saldırıları Kızıldeniz'deki operasyonlarımızı etkilemedi

Washington’un Ensarullah’a büyük kayıplar verdirdiği yönündeki iddialarını da reddeden El-Buhayti, "ABD’nin verdiği kayıp sayıları gerçeği yansıtmıyor. Saldırıların yoğunluğuna rağmen kayıplarımız az ve önemsiz düzeydedir" dedi.

Ensarullah siyasi büro üyesi, göçmen kampına yapılan son saldırıya değinerek, "Bu kampın yakınlarında askeri varlığımız yok. Sivillerin hedef alınması, ABD'nin çıkmazda olduğunu ve suç niteliğindeki doğasını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

El-Buhayti, ABD’nin saldırılarını artırmasının daha çok medya amaçlı olduğunu, askeri anlamda önemli bir etkisinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Yemenli haber kaynakları, dün sabah (Pazartesi) ABD savaş uçaklarının Yemen’in kuzeyindeki Sa'ada kentinde bulunan bir göçmen kampına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yemen Sağlık Bakanlığı ise, ilk belirlemelere göre Sa'ada vilayetindeki göçmen kampına düzenlenen ABD saldırısında 60 Afrikalı göçmenin şehit olduğunu, 65 kişinin ise yaralandığını açıkladı.