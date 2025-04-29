29 Nis 2025 11:49
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News ID: 85817666
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ECO Genel Sekreteri ve İran Planlama ve Bütçe Örgütü Başkanı, bölgesel transitin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı

29 Nis 2025 11:49
News ID: 85817666
ECO Genel Sekreteri ve İran Planlama ve Bütçe Örgütü Başkanı, bölgesel transitin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı

Tahran, İRNA - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile yaptığı görüşmede, İran’ın özellikle ECO üyesi ülkeler arasında ulaşım alanında sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün önemine dikkat çekti.

ECOGenel Sekreteri Asad Majid Khan, Türkmenistan’da düzenlenen ilk ECO Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nın oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Örgütü Başkanı Seyyid Hamid Purmuhammadi ile bir araya geldi.

Görüşmede ECO Genel Sekreteri, İran’ın özellikle ulaşım ve iletişim alanlarında sürdürülebilir kalkınma yönündeki sürekli çabalarından dolayı teşekkür etti. Görüşmeler, kara ile çevrili ülkelerin karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak ve sınırlar arası mal ve hizmet hareketini kolaylaştırmak için ulaşım koridorlarının geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler üzerine odaklandı.

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