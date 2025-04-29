El-Meyadin kanalının aktardığına göre, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım mesajında “Şehid Recai Limanı’ndaki patlamada çok sayıda İran vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı, İran’ın Yüce Lideri’ne, hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Şehid Recai Limanı’ndaki kazayla ilgili taziyelerini iletti
29 Nis 2025 09:53
News ID: 85817477
Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Pazartesi gecesi yayımladığı mesajda, Şehid Recai Limanı’ndaki patlamada hayatını kaybeden çok sayıda İran vatandaşı için taziye dileklerini iletti.
İlgili haberler
-
Şehid Recai Limanı'ndaki yangının kontrol altına alınmasında son aşamalar
Tahran, İRNA - Ggeçtiğimiz cumartesi günü Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın…
-
Türkiye, Şehit Recai Limanı'ndaki patlama için taziyelerini iletti
Tahran, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle…
-
Şehit Recai Limanı'ndaki patlama son durum / güncelleniyor
Tahran, İRNA - Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü: Bender Abbas'taki Şehit Recai Limanı'nda meydana…
yorumunuz