29 Nis 2025 09:53
Journalist ID: 5446
News ID: 85817477
T T
0 Persons

Ekler

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Şehid Recai Limanı’ndaki kazayla ilgili taziyelerini iletti

29 Nis 2025 09:53
News ID: 85817477
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Şehid Recai Limanı’ndaki kazayla ilgili taziyelerini iletti

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Pazartesi gecesi yayımladığı mesajda, Şehid Recai Limanı’ndaki patlamada hayatını kaybeden çok sayıda İran vatandaşı için taziye dileklerini iletti.

El-Meyadin kanalının aktardığına göre, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım mesajında  “Şehid Recai Limanı’ndaki patlamada çok sayıda İran vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı, İran’ın Yüce Lideri’ne, hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .