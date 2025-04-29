Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Şehid Recai Limanı’ndaki kazayla ilgili taziyelerini iletti

El-Meyadin kanalının aktardığına göre, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım mesajında “Şehid Recai Limanı’ndaki patlamada çok sayıda İran vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı, İran’ın Yüce Lideri’ne, hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.