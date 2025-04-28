Siyonist rejimin İran'a karşı yapacağı hesap hatası, onlar için öngörülemez sonuçlar doğuracaktır

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski sekreteri Ali Şemhani, Siyonist rejimin başbakanının küstah açıklamalarına Twitter üzerinden İbranice yaptığı bir paylaşımla cevap verdi:

Netanyahu, "İran'ın nükleer reaktörlerini yok edeceğiz ve İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasından daha azı kabul edilemez" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Şemhani buna karşılık "İsrail’in İran’a karşı gerçekleştireceği herhangi bir girişim, onlar için öngörülemeyen sonuçlar doğuracaktır. Ancak asıl soru şudur: Bu tehditler İsrail'in bağımsız bir kararı mı, yoksa Trump ile koordine edilen ve İran’la müzakereleri yönlendirmeyi amaçlayan bir planın parçası mı?" dedi.