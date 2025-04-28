28 Nis 2025 18:19
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Siyonist rejimin İran'a karşı yapacağı hesap hatası, onlar için öngörülemez sonuçlar doğuracaktır

28 Nis 2025 18:19
News ID: 85817022
Siyonist rejimin İran'a karşı yapacağı hesap hatası, onlar için öngörülemez sonuçlar doğuracaktır

Tahran, İRNA – İran'ın eski Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Siyonist rejim Başbakanı'nın küstah açıklamalarına tepki göstererek, bu rejimin herhangi bir hesap hatası yapması durumunda, Siyonistleri öngörülemeyen sonuçların bekleyeceği konusunda uyardı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski sekreteri Ali Şemhani, Siyonist rejimin başbakanının küstah açıklamalarına Twitter üzerinden İbranice yaptığı bir paylaşımla cevap verdi:

Netanyahu, "İran'ın nükleer reaktörlerini yok edeceğiz ve İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasından daha azı kabul edilemez" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Şemhani buna karşılık "İsrail’in İran’a karşı gerçekleştireceği herhangi bir girişim, onlar için öngörülemeyen sonuçlar doğuracaktır. Ancak asıl soru şudur: Bu tehditler İsrail'in bağımsız bir kararı mı, yoksa Trump ile koordine edilen ve İran’la müzakereleri yönlendirmeyi amaçlayan bir planın parçası mı?" dedi. 

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