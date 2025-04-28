28 Nis 2025 17:30
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News ID: 85816976
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İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yedi ortak mutabakat zaptı imzaladı

28 Nis 2025 17:30
News ID: 85816976
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yedi ortak mutabakat zaptı imzaladı

Tahran, İRNA - İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının katılımıyla, ortak seyahat bildirisinin yanı sıra, çeşitli yürütme alanlarında 7 iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mesud Pezeşkiyan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, iki ülke yetkilileri, İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının huzurunda 7 ortak iş birliği mutabakat zaptına imza attı.

Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan ortak seyahat bildirisine ek olarak, siyasi istişareler, ulaştırma, kültürel değişim, sağlık, medya ve yatırım alanlarında mutabakat zaptları İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili makamları tarafından imzalandı.

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