İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yedi ortak mutabakat zaptı imzaladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mesud Pezeşkiyan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, iki ülke yetkilileri, İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının huzurunda 7 ortak iş birliği mutabakat zaptına imza attı.

Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan ortak seyahat bildirisine ek olarak, siyasi istişareler, ulaştırma, kültürel değişim, sağlık, medya ve yatırım alanlarında mutabakat zaptları İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili makamları tarafından imzalandı.