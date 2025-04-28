28 Nis 2025 15:09
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News ID: 85816830
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Pezeşkiyan: Karabağ, Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

28 Nis 2025 15:09
News ID: 85816830
Pezeşkiyan: Karabağ, Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

Tahran, İRNA - Resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'de olan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Karabağ'ın, Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

İran ve Azerbaycan heyetlerinin ortak toplantısında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Bu ziyaretimizin ve daha önce uzmanlarımız arasında yapılan görüşmeler sonucunda imzalanacak anlaşmaların, Azerbaycan ile ilişkilerimizde daha büyük adımların başlangıcı olmasını umuyorum. Azerbaycan halkının haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz ve Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olması gerektiğini düşünüyoruz. Karabağ, Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve biz buna saygı duyuyoruz. Azerbaycan’daki varlığımız, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi içindir." açıklamasında bulundu. 

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