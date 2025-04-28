Pezeşkiyan: Yatırımcıların İran'daki varlığından memnuniyet duyuyoruz

Mesud Pezeşkiyan, bu sabah İran İslam Cumhuriyeti’nin 7. İhracat Yetenekleri Fuarı (İran Expo 2025) açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuara katılan yabancı misafirlere hoş geldiniz diyerek "Dışarıda İran hakkında yanlış bir imaj sergilenmesine rağmen, İran misafirperver, samimi ve sıcak kanlı insanlara sahip bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İran'ın tüccarlar için yatırım ve turistler için ziyaret açısından uygun bir ortam sunduğunu vurgulayarak, bu potansiyel sayesinde dünya için güvenlik ve barış dolu bir gelecek inşa edilebileceğini belirtti. Barış ve güvenliğin, ticaret, yatırım ve iş birliği ile mümkün olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, bilgiyi, yetenekleri ve tecrübeleri diğer ülkelere aktarmakta hiçbir sınırlama olmadığını belirterek "Dünya, tüm insanlar için büyük bir ev gibidir ve bizler farklı yüzler, renkler ve dillerle aynı kökenden geliyoruz. İnancımız ve anlayışımız odur ki, hepimiz tek bir ümmetiz ve hiçbir kimse bir başkasına üstün değildir; üstünlük yalnızca insanlık, bilgi ve insanlara yardım için gösterilen çaba ile ölçülür." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasının sonunda, Expo 2025 fuarına katılan misafirlere teşekkür ederek "Umarım bu fuar, aramızdaki birlik ve dayanışmayı artırır. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki bu dostluk ve iş birliği için tam anlamıyla hazırız." açıklamasında bulundu.

İran Expo’nun 7. edisyonu, ülkemizin uluslararası pazarlarla bağlantısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen en büyük ve en önemli ihracat etkinliği olarak, bugün Cumhurbaşkanı ve dünyanın 100'den fazla ülkesinden şirket temsilcilerinin katılımıyla Tahran'da başladı.