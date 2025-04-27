Şehit Recai Limanı'nda askeri amaçlı yük bulunmamaktadır

General Rıza Telayi Nik Pazar günü yaptığı açıklamada, Şehit Recai Limanı'ndaki yangınla ilgili ortaya atılan haber ve söylentilerle ilgili olarak, yapılan inceleme ve belgeler doğrultusunda, yangın bölgesinde ne yakıt taşıyan ne de askeri amaçla kullanılan herhangi bir ithalat veya ihracat yükü bulunmadığını belirtti. Ayrıca, bazı yabancı medya organlarının, düşmanların psikolojik operasyonlarına hizmet eden hedefli haber üretme çabalarının geçmişte de benzer şekilde yapıldığını ve İran halkının her zaman bu medya operasyonlarına karşı zekâsı ile ülkenin milli gücünü koruduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ayrıca, yangının nedenlerinin, güvenlik ve emniyetle ilgili tüm unsurların, kriz yönetimi örgütü ve İçişleri Bakanlığı'nın işbirliğiyle tespit edileceğini ve bu bilgilerin zamanında ülke yetkilileri tarafından açıklanacağını belirtti.