27 Nis 2025 16:11
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News ID: 85815766
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Putin, Şehit Recai Limanı olayı için İran'a taziyelerini iletti

27 Nis 2025 16:11
News ID: 85815766
Putin, Şehit Recai Limanı olayı için İran'a taziyelerini iletti

Tahran, İRNA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen ölümcül patlama için İran'ın Yüce Lideri, hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

TASS haber ajansının haberine göre, Putin Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan mesajında, İran'ın Yüce Lideri Ayetullah Seyid Ali Hameney'e, İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan'a ve İran halkına başsağlığı dileklerini ileterek, Moskova'nın bu olayın sonuçlarının ve yarattığı sorunların giderilmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Mesajda "Şehit Recai Limanı'ndaki patlama sonucu hayatını kaybedenler ve meydana gelen geniş çaplı yıkım için en derin başsağlığı dileklerimizi kabul edin. Ayrıca, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve desteğimizi iletmenizi rica ederim. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

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