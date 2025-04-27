Pezeşkiyan: Her alanda Afrika ile ilişkileri geliştirmeye hazırız  

Mesud Pezeşkiyan , bugün İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Salonu'nda 51 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 3. İran-Afrika İşbirliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Şehit Recai Limanı'ndaki patlama olayında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve yaralılar için sağlık temennisinde bulunurken "Sağlık Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarıma gerekli talimatları verdik ve umuyoruz ki en kısa sürede ortaya çıkan sorunları çözebiliriz." dedi.

Pezeşkiyan, zirvedeki konuklara hitaben "Hepimiz bu dünyada Afrika, Asya veya Amerika gibi isimlerle anılan küçük evlerde yaşıyoruz. Ancak geniş bir perspektiften bakarsak, hepimiz bu toprak küresi üzerinde yaşıyoruz ve Allah'ın bize sunduğu nimetlerden birlikte faydalanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca "İran'daki inancımız ve görüşümüz şudur ki hepimiz aynı kökten geliyoruz ve tek bir ümmetiz. Aramızda insanlık, yetenek ve hizmet dışında bir üstünlük yoktur." diye vurguladı.

3. İran-Afrika Ekonomik İşbirliği Zirvesi, Cumhurbaşkanı, birinci yardımcısı, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ve yetkilileri ile Afrika kıtasından birçok temsilcinin katılımıyla Tahran'daki Zirve Salonu'nda başladı.

Bu programda İran, Afrika Birliği yetkilileri, cumhurbaşkanları, başbakanlar, ekonomi ve ticaret bakanları, ticaret odaları başkanları, iş insanları, ekonomik aktörler, banka ve sigorta şirketleri yöneticileri, üretim birimleri ve büyük uluslararası şirketlerin temsilcilerini ağırlayacak.