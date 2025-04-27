Hükümet Sözcüsü: Şehit Recai Limanı'ndaki durum kontrol altında

Fatime Muhacerani bugün X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma Bakanı, Kızılay Başkanı ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile görüştüm. Durum kontrol altında; yangının büyük bölümü söndürüldü, kalan yüzde 20'lik kısım için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü açıklamasında, "1.139 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Bunlardan bir kısmı hava yoluyla Şiraz ve Laristan'a sevk edildi. Tüm birimler yardım çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor" bilgisini paylaştı.

Dün Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp ve 800 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.