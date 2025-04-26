Dışişleri Bakanı Busaidi, yaptığı açıklamada "İran ve ABD arasındaki bugünkü müzakereler, karşılıklı saygı ve sürdürülebilir taahhütlere dayalı bir anlaşmaya ulaşmak için ortak bir çabayı ortaya koydu. Temel ilkeler, hedefler ve teknik endişelerin tümü ele alındı. Müzakereler, önümüzdeki hafta geçici olarak 3 mayıs Cumartesi için planlanan bir başka üst düzey toplantıyla devam edecek. " ifadelerini kullandı.
Umman Dışişleri Bakanı: Yeni tur görüşmeler önümüzdeki hafta yeniden yapılacak
26 Nis 2025 19:14
News ID: 85814764
Tahran, İRNA - Umman Dışişleri Bakanı, üçüncü tur görüşmelerin ardından yeni görüşmelerin önümüzdeki hafta olacağını bildirdi.
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