İranlı öğrenciler Türkiye'deki uluslararası matematik yarışmasında parladı

Hüsrevi, yarışmaların eleme ve final olmak üzere iki aşamada düzenlendiğini belirterek, "Eleme aşamasında 35 ülkeden 27 bin 350'den fazla katılımcı, (Aralık 2024-Ocak 2025) çevrimiçi olarak yarıştı" ifadelerini kullandı.

Hüsrevi, "Eleme aşamasını başarıyla geçen en iyi katılımcılar finale kaldı. Final aşamasında ise 35 ülkeden 1500'den fazla yarışmacı, (16-21 Nisan 2025) tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde mücadele etti" diye ekledi.

Asya Gençler Matematik Olimpiyatları (IJMO), her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen uluslararası bir matematik sınavıdır. IJMO'nun temel amacı, farklı ülkelerden öğrenciler arasında küresel bir etkileşim platformu oluşturmak ve en iyi öğrencilerin sağlıklı bir rekabet ortamında yarışmasına altın bir fırsat sunmaktır.