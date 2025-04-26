Bekaî: İran-ABD dolaylı müzakereleri ciddi bir atmosferde devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, X platformundan yaptığı açıklamada, müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak "İran-ABD dolaylı müzakereleri ciddi bir atmosferde devam ediyor. Taraflar, hem yaptırımların etkili bir şekilde sona erdirilmesi hem de İran'ın nükleer programının barışçıl niteliği/İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkının korunmasına yönelik güven oluşturulması konularındaki görüş ve pozisyonlarını Ummanlı tarafın aracılığıyla karşılıklı olarak aktarıyorlar." dedi.