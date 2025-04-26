Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, X platformundan yaptığı açıklamada, müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak "İran-ABD dolaylı müzakereleri ciddi bir atmosferde devam ediyor. Taraflar, hem yaptırımların etkili bir şekilde sona erdirilmesi hem de İran'ın nükleer programının barışçıl niteliği/İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkının korunmasına yönelik güven oluşturulması konularındaki görüş ve pozisyonlarını Ummanlı tarafın aracılığıyla karşılıklı olarak aktarıyorlar." dedi.
Bekaî: İran-ABD dolaylı müzakereleri ciddi bir atmosferde devam ediyor
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran-ABD dolaylı müzakerelerinin ciddi bir atmosferde sürdüğünü belirterek, "Taraflar, yaptırımların sona erdirilmesi ve İran'ın nükleer programının barışçıl niteliği konusunda güven oluşturulmasına ilişkin görüş ve pozisyonlarını Ummanlı taraf aracılığıyla paylaşıyorlar" ifadelerini kullandı.
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