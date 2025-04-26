İran temsilcisi, Papa Francis'a Aziz Petrus Bazilikası'nda saygı duruşunda bulundu

İslami Kültür ve İrşad Seyyid Abbas Salihi, Bakanı, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın temsilcisi olarak Papa Francis'in cenaze merasimine katılmak için gittiği Roma'da, dünya Hristiyan toplumu ve Katolik Kilisesi mensuplarıyla dayanışmasını ifade etmek üzere tarihi bazilikada saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Papa Francis'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, merhum Papayı "barış, adalet, dinler arası diyalog ve birlikte yaşam kültürünün yaygınlaştırılması yolundaki kalıcı çabaları" nedeniyle anarak taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.