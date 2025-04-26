Şehit Recai Limanı'nda patlama

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre olayın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. İRNA muhabiri konuyla ilgili yetkililerden bilgi almaya çalışıyor.

Hasarın boyutu ya da can kaybı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Rafinasyon ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas'taki Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlama ve yangınla ilgili yaptığı açıklamada "Şehit Recai Limanı bölgesinde meydana gelen patlama ve yangın haberi üzerine; bu olayın, söz konusu bölgedeki rafinerilerimiz, yakıt depolarımız, dağıtım tesislerimiz ve petrol boru hatlarımızla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Halihazırda Bender Abbas bölgesindeki tesislerimiz kesintisiz olarak faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında "Bölgedeki tüm petrol şirketlerinin acil müdahale ekipmanları ve itfaiye ekipleri, Liman ve Denizcilik Örgütü'nün talimatıyla söz konusu krizin yönetilmesine yardımcı olmak için alarm durumunda ve hizmet vermeye hazır konumdadır." denildi.

İçişleri Bakanı İskender Mümini, Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefon görüşmesi yaparak patlamaya ilişkin ilk raporu aldı ve valiye olaya acilen müdahale edilmesi için gerekli talimatları verdi.

Ayrıca İçişleri Bakanı'nın emriyle, Afet Yönetimi Organizasyonu Başkanı bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Acil durum ekipleri bölgede müdahale çalışmalarını sürdürüyor.