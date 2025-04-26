İran Savunma Bakanı: Caydırıcı gücümüz sayesinde düşman müzakere masasına oturuyor

Hava Kuvvetleri Tümgeneral Aziz Nasırzade, bugün Velayet Fakihinin Razavi Horasan Eyaleti Temsilcisi ve Meşhed Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Ahmed Alemi'l-Hüda ile yaptığı görüşmede, Savunma Bakanlığının yedi aylık faaliyetlerine ilişkin bir rapor sundu ve ülkenin savunma kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik önemli adımlara değindi.

General Nasırzade, "Bu süre zarfında Savunma Bakanlığı, yerli kapasitelere dayanarak teknoloji, ileri düzey ekipman üretimi ve savunma altyapısının güçlendirilmesi alanlarında önemli adımlar attı" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı "Yeni teknolojilerden yararlanarak sınır hareketliliğini daha hassas şekilde izleyebiliyor ve bu bölgelerde istikrarlı güvenliği sağlayabiliyoruz" diye ekledi.

Konuşmasının bir diğer bölümünde savunma gücünün uluslararası arenadaki önemine değinen Nasırzade, "Eğer bugün düşmanlarımız müzakere masasına oturuyorsa, bu ülkenin caydırıcı gücü ve savunma kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. Savunma, diplomasinin gerçek dayanağıdır ve bu son yıllarda açıkça görülen bir gerçektir" ifadelerini kullandı.