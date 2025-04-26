Görüşmede Pakistan Dışişleri Bakanı, son günlerde ülkesi ile Hindistan arasındaki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu ve İran'ın Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime yönelik yapıcı ve sorumlu yaklaşımını takdir etti.
Irakçi, Pakistan ve Hindistan'ın sabır ve özdenetiminin önemine vurgu yaptı
26 Nis 2025 10:02
News ID: 85814068
Tahran, İRNA - Seyid Abbas Irakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinde, İran'ın Delhi ile İslamabad arasındaki gerilimi azaltmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirdi.
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