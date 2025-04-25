Hollanda Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Batı Avrupa Genel Müdürü, Hollanda Ulusal Güvenlik Kurumu'nun yıllık raporunda İran'a yönelik iddiaları reddetti ve İran'ın bu ülkedeki herhangi bir suikast girişimine karıştığı yönündeki iddiaları tamamen asılsız olarak nitelendirdi.

Ali Rıza Yusufi, Hollanda İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün İran'a yönelik suçlamalarını ve ardından İran Büyükelçisinin "şüphe veya varsayımlara" dayanarak çağrılmasını kınayarak "Hollanda diplomasisinin, kendi güvenlik kurumları ve Siyonist rejim tarafından pompalanan 'spekülasyonlar' ve 'şüpheler' temelinde İran'a asılsız suçlamalar yöneltmesi ve ardından bu komik yalanlara dayanarak İran Büyükelçisini çağırması son derece üzücüdür." ifadelerini kullandı.

Yusufi, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın bu tutumunu "açık bir projeksiyon ve kabul edilemez bir davranış" olarak nitelendirerek, *"Kendisi, belgeli suçlulara ve teröristlere sığınak sağlaması nedeniyle sorgulanması gereken bir taraf olarak, başkalarına suçlama yapmak için ahlaki bir üstünlüğe sahip değildir." ifadelerini kullandı.

Batı Avrupa Genel Müdürü, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na, İran ile ikili ilişkilerde profesyonel ve saygılı bir yaklaşım benimsemesi, asılsız suçlamaları tekrarlamaktan kaçınması ve soykırımcı İsrail rejimine verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulunarak, "Hollanda'nın Batı Asya bölgesindeki gelişmelere karşı yapıcı bir rol oynaması gerekmektedir." dedi.

Hollanda Büyükelçisi, bu mesajları kendi hükümetine ileteceğini belirtti.