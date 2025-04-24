Said Rustayi'nin “Kadın ve Çocuk” filmi Cannes 2025’te ana yarışmada

Tahran, İRNA-Yönetmen Said Rustayi'ninyeni filmi “Kadın ve Çocuk” (bazı yabancı kaynaklarda “Anne ve Çocuk” olarak da anılıyor), 78. Cannes Film Festivali’nin ana yarışma bölümüne seçildi. İran sinemasının son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rustayi, daha önce “Leyla’nın Kardeşleri” ile de uluslararası alanda ses getirmişti.

Yeni filmde Peyman Meadi, Parinaz Izedyar ve Fereşte Sedre Orfayi gibi tanınmış oyuncular rol alıyor. Oyuncu kadrosu ve yönetmeniyle dikkat çeken film, festivalin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Cannes 2025’te İran’dan yalnızca Rustayi yer almıyor. Usta yönetmen Cafer Penahi de “Basit Bir Kaza” adlı filmiyle aynı festivalde boy gösterecek. Penahi, uzun süredir yurtdışına çıkış yasağına rağmen eserleriyle uluslararası festivallerde varlık göstermeyi sürdürüyor. Festivalin ana yarışma bölümüne seçilen bir diğer yapım ise İskoç yönetmen Lynne Ramsay’in “Öl Aşkım” adlı filmi oldu. Cannes Uluslararası Film Festivali, 12-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek. Festivalin bu yılki jüri başkanlığını ise dünyaca ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche üstlenecek.