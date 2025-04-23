23 Nis 2025 18:15
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News ID: 85812418
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Irakçi:Cumhurbaşkanı yakında Çin'e gidecek

23 Nis 2025 18:15
News ID: 85812418
Irakçi:Cumhurbaşkanı yakında Çin'e gidecek

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı, Çinli mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çin Dışişleri Bakanı ile uzun ve stratejik bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke ilişkileri ve uluslararası meselelerle ilgili hemen hemen tüm konuları ele aldık" dedi.  

Açıklamalarına devam eden Bakan, "İran'ın nükleer dosyası ve müzakere süreciyle ilgili olarak üst düzey bir mutabakata varıldı. Ayrıca, Amerika'nın küresel alandaki baskıcı ve hegemonyacı politikaları hakkında derinlemesine bir fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.  

İran Dışişleri Bakanı, "Sayın Pezeşkiyan'ın Çin'e yapacağı ziyaret de görüşüldü. İnşallah yakın gelecekte bu ikili ziyaret gerçekleşecek ve akabinde Eylül ayında Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılım sağlanacak" şeklinde konuştu.

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