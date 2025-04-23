Irakçi:Cumhurbaşkanı yakında Çin'e gidecek

Açıklamalarına devam eden Bakan, "İran'ın nükleer dosyası ve müzakere süreciyle ilgili olarak üst düzey bir mutabakata varıldı. Ayrıca, Amerika'nın küresel alandaki baskıcı ve hegemonyacı politikaları hakkında derinlemesine bir fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, "Sayın Pezeşkiyan'ın Çin'e yapacağı ziyaret de görüşüldü. İnşallah yakın gelecekte bu ikili ziyaret gerçekleşecek ve akabinde Eylül ayında Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılım sağlanacak" şeklinde konuştu.