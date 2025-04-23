23 Nis 2025 16:45
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News ID: 85812327
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Yemen'den İsrail'e yeni füze ve İHA saldırıları

23 Nis 2025 16:45
News ID: 85812327
Yemen'den İsrail'e yeni füze ve İHA saldırıları

Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, işgal altındaki topraklardaki hayati İsrail hedeflerine yönelik iki ayrı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.  

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin füze güçlerinin özel bir askeri operasyon gerçekleştirerek Hayfa kentindeki hayati bir Siyonist hedefini hipersonik balistik füze ile vurduğunu bildirdi.  

Seri, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve düşmanın takip sistemlerinin bu füze karşısında etkisiz kaldığını belirtti.  

Füze saldırısının Siyonistler arasında paniğe yol açtığını ve 2 milyondan fazla Siyonist'in sığınaklara kaçtığını ifade eden Seri, Yemen'in İHA güçlerinin de işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) kentindeki stratejik bir hedefi "Yafa" tipi insansız hava aracıyla vurduğunu açıkladı.

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