Yemen'den İsrail'e yeni füze ve İHA saldırıları

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin füze güçlerinin özel bir askeri operasyon gerçekleştirerek Hayfa kentindeki hayati bir Siyonist hedefini hipersonik balistik füze ile vurduğunu bildirdi.

Seri, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve düşmanın takip sistemlerinin bu füze karşısında etkisiz kaldığını belirtti.

Füze saldırısının Siyonistler arasında paniğe yol açtığını ve 2 milyondan fazla Siyonist'in sığınaklara kaçtığını ifade eden Seri, Yemen'in İHA güçlerinin de işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) kentindeki stratejik bir hedefi "Yafa" tipi insansız hava aracıyla vurduğunu açıkladı.