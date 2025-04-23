Pezeşkiyan: Ülkeyi ve geleceği biz kendimiz inşa ederiz

Mesud Pezeşkiyan bugün Ülke Tıp Eğitimi Konferansı'nda yaptığı konuşmada "İran'ın çocuklarını, geleceği güçlü bir şekilde inşa edecek şekilde yetiştirmeliyiz. Bazıları geleceğe umutla bakarken, bazıları umutsuz. Ancak gelecek, bizim inancımız ve bakış açımızla şekillenir. Eğer geleceği inşa etmeye inanan vatandaşlarımız olursa, kalır ve ülkenin geleceğini kurmak için çaba gösterirler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Ülkeyi ve geleceği inşa eden biziz; dışarıdan birinin gelip ülkemizi inşa etmesi gerekmiyor. Eğer bu inancı kendimizde oluşturabilirsek, asla başkalarına göz dikmeyiz" diye ekledi.

Pezeşkiyan "Gençlerimizin, bilim insanlarımızın ve seçkinlerimizin yardımıyla ülkemiz için güzel bir vizyon oluşturmalıyız. Eğer birlikte olursak, ülkeyi inşa ederiz. Sinerji, birlikte hareket etmemize bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı konuşmasını "Biz kalacağız, ülkemizi imar edeceğiz ve çocuklarımız için aydınlık bir gelecek kuracağız. Her türlü etnik köken, cinsiyet, parti ve gruplaşmanın ötesinde, el ele vererek İran'ın ve bu toprakların gelecek neslinin onuru için tüm gücümüzle çalışacağız." şeklinde bitirdi.