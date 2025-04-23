23 Nis 2025 12:37
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Kültür Bakanı: İran ve Hong Kong'un iş birliğini geliştirmek için geniş ve tamamlayıcı potansiyelleri var

23 Nis 2025 12:37
News ID: 85811992
Kültür Bakanı: İran ve Hong Kong'un iş birliğini geliştirmek için geniş ve tamamlayıcı potansiyelleri var

Tahran, İRNA- İslami Kültür ve İrşad Bakanı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı ve Bölge İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ile yaptığı ayrı görüşmelerde, "İran ve Hong Kong'un birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek için geniş ve tamamlayıcı potansiyellere sahip olduğunu" ifade etti.  

Asya Kültürel İşbirliği Forumu'na (ACCF2025) katılmak üzere Hong Kong'a giden Seyid Abbas Salihi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Rosanna Lo ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Eric Chen ile ayrı ayrı görüşerek fikir alışverişinde bulundu.  

Ülkemizin Kültür Bakanı, İran'ın parlak medeniyet, kültür ve sanat geçmişine atıfta bulunarak, İslam Cumhuriyeti'nin Hong Kong ile kültürel, sanatsal, medya ve turizm alanlarında kapsamlı ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.  

Kültür Bakanı: İran ve Hong Kong'un iş birliğini geliştirmek için geniş ve tamamlayıcı potansiyelleri var

Görüşmenin devamında, Kültür Bakanı "Asya Film Festivali" kurulması önerisini sundu ve İran'ın bu festivalin ilk edisyonuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Öneri, Hong Kong yetkilileri tarafından olumlu karşılandı ve önümüzdeki dönemde teknik ve uygulama detaylarının ortaklaşa ele alınması konusunda mutabakata varıldı.  

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkilileri, İran İslam Cumhuriyeti ile kültürel, sanatsal, medya ve turizm alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İranlı sanatçılar, kültür insanları, medya temsilcileri ve turistlerin Hong Kong'un çeşitli kültürel etkinliklerine katılımını dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

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