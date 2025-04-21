4 Siyonist bakan Batı Şeria'nın ilhakını talep etti

El-Arabi el-Cedid haber-analiz sitesi bugün Pazartesi günü Batı Şeria’nın son durumu hakkında yayınladığı raporda, Filistinli kaynakların Siyonist yerleşimciler ve askerlerin Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik vahşi eylemlerinin sürdüğünü bildirdiğini yazdı.

Bu kaynaklar, Filistinli vatandaşlara yönelik son saldırılar hakkında, yerleşimcilerin güney Batı Şeria’daki El-Halil kentinde bir dükkâna saldırarak ateşe verdiklerini belirtti.

Siyonist rejim ordusu da El-Halil’in batısındaki “İzna” beldesine saldırdı ve Filistinlilere karşı gerçek mermi, ses bombası, göz yaşartıcı ve zehirli gaz kullandı. İşgalci askerler tarafından yaralanan veya gözaltına alınanlar hakkında ayrıntı verilmedi.

Aynı zamanda dört Siyonist bakan, Batı Şeria’nın diğer işgal altındaki topraklara ilhak edilmesini talep etti. Bu dört bakan, Batı Şeria’nın kuzeyindeki “Har Bracha” adlı Siyonist yerleşim biriminde yeni bir mahallenin açılış töreninde, Batı Şeria’nın işgal altındaki topraklara katılması ve bu Filistin bölgesinde yerleşimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Yisrael Katz (Savunma Bakanı), Orit Strock (Yerleşim İşleri Bakanı), Yitzhak Wasserlauf (Negev ve Celile Kenar Bölgeleri Gelişim Bakanı), Yariv Levin (Adalet Bakanı) ve törene katılan bazı diğer yetkililer, bu rejimin Batı Şeria üzerindeki egemenliğini ve bu bölgede yerleşim inşasını artırmasını talep etti.