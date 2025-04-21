Zencan’da İran-Türkiye ticaret fuarı

Kandili, Salı günü basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin dış ticaret geliştirme politikaları doğrultusunda ve ihracat hedeflerine ulaşmada eyaletlerin rolüne vurgu yaparak, Türkiye pazarına odaklanan ikinci ihracat temelli uzmanlık fuarının Zencan’da düzenleneceğini belirtti.

Daha önce İran-Rusya Ticaret Fuarı’nın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Kandili, bu kez Zencan Uluslararası Fuar Merkezi’nin Türk ticaret heyetlerini ağırlayacağını ve iki ülke arasında yeni ekonomik ve endüstriyel iş birliklerine zemin hazırlanacağını ifade etti.

Ayrıca ilk kez düzenlenen İran-Rusya ihracat fuarının, 70’ten fazla ticaret heyeti üyesinin katılımıyla gerçekleştiğini ve B2B görüşmelerle oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Ghandili, şimdi sırada İran-Türkiye ticaret etkinliği olduğunu ve bu fuarın, İran’ın ihracat potansiyelini Türk ticaret heyetlerine tanıtmak, sanayi, hizmet, ticaret ve iş dünyası arasında güçlü bir ticaret ağı kurmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.