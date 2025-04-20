Kassam'dan “Kessar el-Seif” pususu/ Saraya el-Kudüs 2 Siyonist İHA’sını ele geçirdi

Kassam Tugayları’nın açıklamasına göre, savaşçılar dün (Cumartesi) gece Beyt Hanun’un doğusunda, bir pusuda Siyonist işgal güçlerine ağır darbeler indirdi.

Açıklamada “İlk aşamada, Gazze Tümeni'ne bağlı Muharebe İstihbarat Taburu komutanlığına ait ‘Storm’ tipi askeri bir araç, tanksavar füzesiyle hedef alındı ve içindekiler kesin olarak yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Kassam ayrıca “Yaralıları kurtarmak için bölgeye gelen yedek kuvvetlerin ulaşmasıyla birlikte, savaşçılar uzaktan kumandalı personel karşıtı bir bombayı infilak ettirerek çok sayıda işgal askerinin öldürülmesine ve yaralanmasına neden oldu. Ardından düşmanın yeni askeri üssü dört RPG ile hedef alındı ve ardından havan toplarıyla bombalanarak ağır hasara uğratıldı.” bilgisini paylaştı.

Öte yandan, İslami Cihad’ın askeri kanadı Saraya el-Kudüs, Gazze şehrinin doğusundaki eş-Şucaiyye semasında keşif görevi yapan EVO Max tipi iki İsrail insansız hava aracını (İHA) ele geçirdiğini açıkladı.