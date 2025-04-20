20 Nis 2025 14:02
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News ID: 85808851
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Binlerce Amerikalı Trump’a karşı gösteri düzenledi

20 Nis 2025 14:02
News ID: 85808851
Binlerce Amerikalı Trump’a karşı gösteri düzenledi

Tahran, İRNA – Binlerce Amerikalı, New York, Washington ve diğer şehirlerde geniş çaplı gösteriler düzenleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarına karşı protesto gerçekleştirdi.

Göstericiler, yerel saatle Cumartesi günü New York'taki ana kütüphane önünde düzenlenen protestoda “Amerika’da krallara yer yok” ve “Despotizme karşı direniş” sloganları attılar.

Göstericiler ayrıca, Trump’ın belgesiz göçmenleri sınır dışı etmesine karşı çıkarak “Burası göçmenlere açıktır” sloganı attı.

Washington’da toplanan protestocular ise Trump’ın uygulamalarını, ABD Anayasası için bir tehdit olarak nitelendirerek gösteri yaptılar.

Beyaz Saray önündeki gösteriye katılan bir protestocu, Trump yönetiminin “hukukun üstünlüğüne ve ABD sakinlerine yönelik devletin suistimalinden kaçınılması gerekliliğine doğrudan saldırı” gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu gösterici, kefiye giymiş ve “Filistin destekçisi öğrenci Mahmud Halil’e özgürlük” yazılı bir pankart taşımaktaydı. Halil’in, İsrail karşıtı gösterilere katılması nedeniyle ABD’den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

New York’taki bir protestocu ise, “Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız” diyerek Trump için “Hitler ve diğer faşistlerden çok daha aptal” ifadelerini kullandı.

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