20 Nis 2025 11:21
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News ID: 85808647
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ABD'nin Ras İsa Petrol Limanı'na saldırısında Türk gemisi de zarar gördü

20 Nis 2025 11:21
News ID: 85808647
ABD'nin Ras İsa Petrol Limanı'na saldırısında Türk gemisi de zarar gördü

Tahran, İRNA – Bazı Türk diplomatlar, Yemen’in Hudeyde vilayetindeki Ras İsa limanına demirlemiş olan Türkiye’ye ait bir petrol tankerinin, ABD savaş uçaklarının bu limana yönelik yoğun saldırıları sonucu hasar gördüğünü bildirdi.

El-Menar haber kanalının haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi sahibi kaynaklar, Ras İsa limanında bulunan Türk petrol tankerinin, ABD’nin askeri saldırısı sırasında patlamalardan kaynaklanan şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu zarar gördüğünü ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, “Konuya en üst düzeyde müdahil olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini” belirtti.

Amerikan savaş uçakları Perşembe gecesi dört ayrı saldırı düzenleyerek Ras İsa bölgesini, özellikle de Ras İsa petrol limanını hedef aldı. Bu saldırılarda 74 kişi şehit düşerken, 171 kişi de yaralandı.

Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin siyasi bürosu ise yayınladığı sert bir bildiriyle Hudeyde vilayetindeki Ras İsa petrol limanına yapılan bu saldırıyı kınadı ve bu eylemi “bir savaş suçu” olarak nitelendirerek, Washington’un Yemen’e yönelik saldırılarındaki başarısızlığının ve acizliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

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