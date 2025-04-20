ABD'nin Ras İsa Petrol Limanı'na saldırısında Türk gemisi de zarar gördü

El-Menar haber kanalının haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi sahibi kaynaklar, Ras İsa limanında bulunan Türk petrol tankerinin, ABD’nin askeri saldırısı sırasında patlamalardan kaynaklanan şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu zarar gördüğünü ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, “Konuya en üst düzeyde müdahil olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini” belirtti.

Amerikan savaş uçakları Perşembe gecesi dört ayrı saldırı düzenleyerek Ras İsa bölgesini, özellikle de Ras İsa petrol limanını hedef aldı. Bu saldırılarda 74 kişi şehit düşerken, 171 kişi de yaralandı.

Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin siyasi bürosu ise yayınladığı sert bir bildiriyle Hudeyde vilayetindeki Ras İsa petrol limanına yapılan bu saldırıyı kınadı ve bu eylemi “bir savaş suçu” olarak nitelendirerek, Washington’un Yemen’e yönelik saldırılarındaki başarısızlığının ve acizliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.