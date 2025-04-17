Bekaî ayrıca "Dışişleri Bakanımız Seyyid Abbas Irakçi, İran ile Rusya arasında önem arz eden konular üzerine görüşmelerde bulunmak amacıyla, komşumuz ve stratejik ortağımız Rusya Federasyonu’nun yetkilileriyle istişarelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmiştir.” ifadelerini kullandı.
Bekaî: İran ile Rusya arasındaki mükemmel ilişki sağlam temellere dayanıyor
17 Nis 2025 17:07
News ID: 85806338
Tahran, İRNA– Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda “İran ile Rusya arasındaki mükemmel ilişki, iki milletin karşılıklı anlayışı, saygısı ve ortak çıkarları gibi sağlam temellere dayanmaktadır.” ifadelerini kullandı.
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