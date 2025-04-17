Bekaî: İran ile Rusya arasındaki mükemmel ilişki sağlam temellere dayanıyor

Tahran, İRNA– Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda “İran ile Rusya arasındaki mükemmel ilişki, iki milletin karşılıklı anlayışı, saygısı ve ortak çıkarları gibi sağlam temellere dayanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bekaî ayrıca "Dışişleri Bakanımız Seyyid Abbas Irakçi, İran ile Rusya arasında önem arz eden konular üzerine görüşmelerde bulunmak amacıyla, komşumuz ve stratejik ortağımız Rusya Federasyonu’nun yetkilileriyle istişarelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmiştir.” ifadelerini kullandı.