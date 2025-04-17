17 Nis 2025 16:02
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News ID: 85806279
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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Tahran’a geldi

17 Nis 2025 16:02
News ID: 85806279
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Tahran’a geldi

Tahran, İRNA – Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al Suud, üst düzey bir heyetin başında Tahran’a geldi ve varışında Genelkurmay Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nin aktardığına göre, Suudi Savunma Bakanı bu ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı'nın yanı sıra ülkemizin üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Tahran’a geldi

İran ve Suudi Arabistan’ın üst düzey savunma yetkilileri arasında yapılacak bu görüşmenin ana başlıklarını, savunma ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik bölgesel iş birliği ile terörle mücadele konuları oluşturuyor.

Haberde ayrıca, geçen yıl Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran'ı Tümgeneral Bakıri'nin daveti üzerine ziyaret ettiği ve Halid bin Selman’ın bu ziyaretinin Suudi Arabistan’dan İran’a yapılan ikinci üst düzey savunma yetkilisi ziyareti olduğu belirtildi.

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