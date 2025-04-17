İran, İngiltere'nin asılsız iddialarını reddetti ve kınadı

İsmail Bekaî, bazı grupların eylemlerini İran İslam Cumhuriyeti'ne atfetmenin, özellikle Batı Asya bölgesinde İngiltere'nin yıkıcı faaliyetlerini örtbas etmeye yönelik açık bir saptırma olduğunu belirterek, bu tür iddiaların dile getirilmesinin, İngiliz hükümetinin son yıllarda adeta alışkanlık haline getirdiği yanlış bir politika olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu iddialarla ilgili belge ve kanıtların sunulması yönünde defalarca çağrıda bulunmasına rağmen, İngiltere rejiminin sadece asılsız iddiaları tekrar etmekten başka bir yanıt vermediğini ifade etti. İngiltere hükümetinin İran’a yönelik izlediği “iddia ve suçlama” siyaseti, bu ülke için sadece itibarsızlık getirecektir.

Bekaî, İngiltere rejiminin, İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik asılsız “iddia ve suçlama” siyasetinin, güven eksikliğini artıracağını ve diplomatik ilişkilerde daha fazla kopuşa yol açacağını, bunun sorumluluğunun ise tamamen İngiltere’ye ait olacağını vurguladı.