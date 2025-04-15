İran’dan Sudan’ın Faşer kentindeki felaket duruma dair endişe açıklaması

Bekaî, Kuzey Darfur eyaletinde yer alan Faşer kentinin kuşatılması ve savunmasız sivillerin sığındığı Zemzem ve Ebu Şuk mülteci kamplarına yönelik saldırıları kınayarak, bu vahim insani durum karşısında acil harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin Sudan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü destekleyen temel duruşunu bir kez daha yineledi.

“Hızlı Destek Güçleri” adlı isyancı grup, birkaç gün süren şiddetli çatışmaların ardından Zemzem mülteci kampının kontrolünü ele geçirdi. İnsan hakları örgütleri, bu kamplara yönelik yeni saldırı dalgasında yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cuma ve Cumartesi günleri Zemzem, Ebu Şuk kampları ve Faşer kenti çevresindeki çatışmalarda en az 300 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM verilerine göre, yaklaşık 400 bin kişi Zemzem kampından kaçmak zorunda kaldı. 2023 Nisan’ında Sudan’da başlayan iç savaşın ardından bugüne dek yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi; bunlardan 3,8 milyonu ise komşu ülkelere sığındı.