Harvard Üniversitesi öğretim üyeleri Trump hükümetine dava açtı

Amerikan haber sitesi The Hill'in yazdığına göre, Amerikan Üniversite Profesörleri Derneği (AAUP) ve ona bağlı şubeler, Cuma günü sunulan ve resmi belgelerle birlikte Trump hükümetinin antisemitizmi önlemedeki başarısızlık ifadesiyle neyi kastettiğinin açık olmadığına işaret eden bu davanın şikayetçileridir.

Şikayet, Harvard’ın Trump hükümetinden bir mektup aldığını ve bu mektupta üniversitenin yaklaşık 9 milyar dolarlık federal bütçesini koruyabilmesi için belirli siyasi taleplerin yer aldığını ortaya koyuyor. Bu talepler arasında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarının kaldırılması, üniversite protestolarında maske kullanımının yasaklanması ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi federal kurumlarla tam iş birliği yer alıyor.

Dava dilekçesinde “Tüm Amerikan üniversiteleri gibi Harvard da akademik araştırmalarını sürdürebilmek için federal bütçeye ihtiyaç duymaktadır ve bu tür tehditler, üniversitenin varlığını hedef alan bir silah gibidir.” ifadeleri yer aldı.

Şikayet dilekçesinde ayrıca “Federal hükümet, Amerikan üniversite sisteminin bilimsel, tıbbi ve teknolojik araştırmalarını sürdürmesi ve dünya liderliğini koruyabilmesi için Kongre tarafından tahsis edilen milyarlarca doları da rehin almıştır.” ifadelerine yer verildi.