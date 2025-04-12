12 Nis 2025 16:34
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News ID: 85801184
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İran'ın 15 komşu ülkeyle petrol dışı ticareti %21 büyüdü

12 Nis 2025 16:34
News ID: 85801184
İran'ın 15 komşu ülkeyle petrol dışı ticareti %21 büyüdü

Tahran, İRNA - İran Gümrük İdaresi Başkanı Ferud Asgari, ülkenin 15 komşu ülkeyle petrol dışı 2024-2025 bir önceki yıla göre %21 artarak 74 milyar 317 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Ticaret hacmi ağırlık bazında ise 112 milyon 813 bin ton olarak gerçekleşti ve bu da %16'lık bir artışa işaret ediyor.  

Komşu ülkeler arasında en yüksek ticaret hacmi Birleşik Arap Emirlikleri ile 29 milyar 183 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunu sırasıyla Türkiye (19 milyar 363 milyon dolar), Irak (12 milyar 508 milyon dolar), Pakistan (3 milyar 129 milyon dolar) ve Afganistan (2 milyar 479 milyon dolar) izledi.  

Değer bazında en çarpıcı büyüme %6.483 ile Suudi Arabistan ile yaşanırken, bu ülkeyi %63 ile Türkiye, %46 ile Katar ve %28 ile Afganistan takip etti. İran'ın Suudi Arabistan'la ticaret hacmi 61 bin ton (25 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşti.  

Toplam petrol dışı ticarette ihracat 89 milyon 384 bin ton (36 milyar 12 milyon dolar), ithalat ise 23 milyon 429 bin ton (38 milyar 305 milyon dolar) olarak kayıtlara geçti.

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