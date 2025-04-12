İran'ın 15 komşu ülkeyle petrol dışı ticareti %21 büyüdü

Komşu ülkeler arasında en yüksek ticaret hacmi Birleşik Arap Emirlikleri ile 29 milyar 183 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunu sırasıyla Türkiye (19 milyar 363 milyon dolar), Irak (12 milyar 508 milyon dolar), Pakistan (3 milyar 129 milyon dolar) ve Afganistan (2 milyar 479 milyon dolar) izledi.

Değer bazında en çarpıcı büyüme %6.483 ile Suudi Arabistan ile yaşanırken, bu ülkeyi %63 ile Türkiye, %46 ile Katar ve %28 ile Afganistan takip etti. İran'ın Suudi Arabistan'la ticaret hacmi 61 bin ton (25 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşti.

Toplam petrol dışı ticarette ihracat 89 milyon 384 bin ton (36 milyar 12 milyon dolar), ithalat ise 23 milyon 429 bin ton (38 milyar 305 milyon dolar) olarak kayıtlara geçti.