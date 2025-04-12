12 Nis 2025 09:12
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News ID: 85800525
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İran heyeti Irakçi başkanlığında Umman'a gitti

12 Nis 2025 09:12
News ID: 85800525
İran heyeti Irakçi başkanlığında Umman'a gitti

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irakçi başkanlığındaki İran heyetinin, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yapılacağı yer olan Maskat’a hareket ettiğini açıkladı.

İsmail Bekaî , X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada " فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ” (Bir işe karar verdiysen, Allah’a tevekkül et). Dışişleri Bakanı ile birlikte, en deneyimli çalışma arkadaşlarımızdan oluşan bir ekiple Maskat’a doğru yola çıktık ve İran’ın güç ve ulusal çıkarlarını korumak için tüm imkanları kullanmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. 

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