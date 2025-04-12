İran heyeti Irakçi başkanlığında Umman'a gitti

İsmail Bekaî , X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada " فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ” (Bir işe karar verdiysen, Allah’a tevekkül et). Dışişleri Bakanı ile birlikte, en deneyimli çalışma arkadaşlarımızdan oluşan bir ekiple Maskat’a doğru yola çıktık ve İran’ın güç ve ulusal çıkarlarını korumak için tüm imkanları kullanmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.