Bekaî: Almanya'nın İran Karşıtı insan hakları konseyi kararı girişimi müdahaleci bir tutumdur

Bekaî, bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın insan hakları mekanizmalarını İran da dahil diğer ülkelere yönelik siyasi çıkarları için sürekli kötüye kullandığını belirterek, bu ülkenin İngiltere ve bazı diğer devletlerle birlikte İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu İran karşıtı karar tasarısını "seçici ve çifte standartlı yaklaşımlarının bir tezahürü" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Almanya, soykırımcı İsrail rejimine silah sağlayan ikinci büyük ülke olarak, Filistinli ve bölge halklarına yönelik işlenen tüm savaş suçları ve ağır insan hakları ihlallerine ortaktır. Dolayısıyla, kendini insan hakları savunucusu olarak konumlandırmaya hiçbir ahlaki veya hukuki meşruiyeti yoktur." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Almanya'nın eski Irak rejiminin kimyasal silah programının geliştirilmesine bilinçli ve aktif katılımı nedeniyle İran halkının tarihsel talebini hatırlatarak, Alman yetkililere

*"Eğer insan hakları ve adalet konusunda samimiyetleri varsa, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi önerisini kabul etmelidirler. Bu öneri, Alman şirketlerinin ve kamu/özel yetkililerin Saddam rejimini kimyasal silahlarla donatmadaki rolünü araştırmak üzere ortak bir hakikat komisyonu kurulmasını içermektedir. Bu teklif, uzun süre önce Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'ne iletilmiştir." çağrısında bulundu.