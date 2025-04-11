Pezeşkiyan: Irak ile İlişkiler, İran'ın dış politikasının en önemli alanlarından biridir

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, bugün öğle saatlerinde Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in telefon görüşmesi talebini memnuniyetle karşılayarak, kendisine ve Irak halkına teşekkürlerini iletti.

Pezeşkiyan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi, en kısa zamanda yüz yüze görüşme fırsatı bulmayı umuyoruz. Bu görüşmede, İran ve Irak halklarının refahı, huzuru ve kalkınmasının yanı sıra bölge ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirecek adımları ve ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için yapılabilecekleri ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Reşid ise görüşmede, İran halkı ve yönetimine geçmiş bayramları ve yeni yılını tebrik ederek, İslami Devrim Rehberi'ne selamlarını iletti.

Reşid, "Irak hükümeti ve halkı, her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir" diyerek, "Irak halkı ve yönetimi, İran'daki kardeşlerimiz ve dostlarımız için her zaman en iyisini dilemiştir" şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan ile en kısa zamanda yüz yüze görüşme arzusunu dile getiren Reşid, "Irak, İran ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülkenin ve bölge halklarının istikrar, güvenlik ve refahının artırılması için her türlü işbirliğine hazırdır" dedi.