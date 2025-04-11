Garibabadi: İran'ın kimyasal silah gazileri Batı'nın insan hakları iddialarının boşluğunun canlı kanıtıdır

Garibabadi paylaşımında "İran'ın kimyasal silah gazileri, Batılı ülkelerin -başta Almanya olmak üzere- insan hakları iddialarının ne kadar boş olduğunun yaşayan kanıtıdır. Almanya, Irak'ın kimyasal silah programının geliştirilmesinde kilit rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.

Garibabadi açıklamasının devamında" Zaman geçmesi, Almanya'nın Saddam rejiminin savaş suçlarındaki sorumluluğunu hafifletmez. İran'ın Almanya'ya yönelik 'gerçek' ve 'adalet' gibi evrensel insan hakları ilkelerine dayanarak sunduğu teklif, bu ülkenin Saddam'ı kimyasal silahlarla donatmadaki rolünü araştırmak üzere bir hakikat komisyonu kurulmasıdır." ifadelerine yer verdi.