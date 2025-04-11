11 Nis 2025 15:23
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Garibabadi: İran'ın kimyasal silah gazileri Batı'nın insan hakları iddialarının boşluğunun canlı kanıtıdır

11 Nis 2025 15:23
News ID: 85800124
Garibabadi: İran'ın kimyasal silah gazileri Batı'nın insan hakları iddialarının boşluğunun canlı kanıtıdır

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, X hesabından yaptığı paylaşımda "    Bugün, vatanın kahramanlarından biri olan direnişçi kimyasal silah gazilerini Sasani Hastanesi'nde ziyaret ettim. Onların acı ve ıstırabını görünce yüreğim yandı; ancak sabır ve metanetleriyle ailelerinin gösterdiği dayanışma karşısında onlara gıpta ettim." ifadelerini kullandı.

Garibabadi paylaşımında "İran'ın kimyasal silah gazileri, Batılı ülkelerin -başta Almanya olmak üzere- insan hakları iddialarının ne kadar boş olduğunun yaşayan kanıtıdır. Almanya, Irak'ın kimyasal silah programının geliştirilmesinde kilit rol oynamıştır." ifadelerini kullandı. 

Garibabadi açıklamasının devamında" Zaman geçmesi, Almanya'nın Saddam rejiminin savaş suçlarındaki sorumluluğunu hafifletmez. İran'ın Almanya'ya yönelik 'gerçek' ve 'adalet' gibi evrensel insan hakları ilkelerine dayanarak sunduğu teklif, bu ülkenin Saddam'ı kimyasal silahlarla donatmadaki rolünü araştırmak üzere bir hakikat komisyonu kurulmasıdır." ifadelerine yer verdi.  

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